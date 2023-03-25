Глава Apple уехал в Китай

Генеральный директор Apple Тим Кук уехал в Китай, чтобы посетить местный магазин Apple Store и принять участие в государственном экономическом форуме. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что глава Apple Кук - один из очень немногих бизнесменов топ-уровня из США, которые решили лично посетить конференцию. "Это подчеркивает все большую неоднозначность ведения бизнеса в Китае в нынешнем геополитическом климате", - уверены журналисты.

По данным источника Bloomberg, малый состав американских бизнесменов в этом году свидетельствует о желании компаний из США не привлекать внимания к своей деятельности в Китае, опасаясь привлечь нежелательное внимание Вашингтона.

Незадолго до участия в форуме Тим Кук посетил розничный магазин Apple в модном пекинском районе Саньлитунь, где послушал выступление китайской певицы Хуан Лин и сделал фото с поклонниками гаджетов корпорации.