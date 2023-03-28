Турция представит первый в мире беспилотник, способный совершать посадку на морские суда

Турция в конце апреля на фестивале авиации и космических технологий TEKNOFEST-2023 представит первый в мире беспилотный летательный аппарат, способный совершать взлет и посадку на морские суда с короткой взлетно-посадочной полосой, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

БПЛА Bayraktar TB3 представит турецкая компания Baykar. Мероприятие пройдет с 27 апреля по 1 мая в аэропорту Ататюрка в Стамбуле.

По данным агентства, технический директор компании Baykar Makina Сельчук Байрактар​​ и генеральный директор Халук Байрактар ранее рассказали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогана о новых проектах компании.

Как отмечает Anadolu, действиями Bayraktar TB3 можно будет управлять на очень больших расстояниях, как в разведывательно-наблюдательных, так и ударных целях. В издании подчеркнули, что, благодаря своему функционалу, новый дрон внесет ощутимый вклад в укрепление военного потенциала Турции.