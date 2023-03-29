Samsung представила самый большой в мире экран

Компания Samsung создала для стадиона Citi Field в Нью-Йорке самый большой светодиодный экран в мире площадью 1,6 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что экран является не только самым большим, но еще и самым ярким в мире. Он способен выводить картинку с разрешением вплоть до 4К, которая будет отчетливо видна даже в дневное время.

Samsung на текущий момент уже завершила работы по производству и даже монтажа экрана. Первый показ гигантской матрицы состоялся еще 23 марта в рамках мероприятия "Что нового в Citi Field".

Старший вице-президент подразделения дисплеев и домашних развлечений Samsung Джеймс Фишер заявил, что он горд представить эту новинку. Топ-менеджер надеется, что экран сможет стать новой достопримечательностью Нью-Йорка.