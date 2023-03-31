Nvidia запретила продажу видеокарт от неизвестных брендов в Китае

Компания Nvidia начала бороться с поддельными видеокартами, выпускаемыми в Китае под брендом компании. Об этом сообщает портал Tom's Hardware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, Nvidia совместно с крупнейшими китайскими интернет-магазинами начала удалять страницы неофициальных товаров, среди которых видеокарты неизвестных брендов 51RISC, Corn и MLLSE.

Отмечается, что эти производители уже давно работают на китайском рынке, однако не теперь их продукция начала появляться и на международных площадках, таких как Amazon или Newegg. Видеокарты подобных китайских брендов, как правило, стоят дешевле официальных моделей от известных производителей. Многие из этих видеоускорителей были в употреблении или являются восстановленными. Некоторые продавцы даже меняют маркировку чипов памяти или устанавливают мобильные видеокарты для ноутбуков на десктопные платы.

Теперь китайские интернет-магазины JD.com, Douyin, Pinduoduo и Tmall запретили продажу подержанных, отремонтированных и фейковых GeForce различных поколений. Nvidia же в свою очередь рекомендует покупать видеокарты только у официальных партнеров, таких как Asus, Gigabyte, MSI.