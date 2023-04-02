Нейросеть Midjourney станет платной из-за большого количества фейков

Нейросеть Midjourney в скором времени станет платной. Как отметили в компании, стоимость ежемесячной подписки будет составлять от $10 до $60 - градация расценок неизвестна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, решение о переходе на платную версию вызвано большим количеством фейков. Популярная нейросеть создала фото ареста Трампа и папы римского в модном белом пуховике. Генератор изображений с ИИ Midjourney быстро стал популярным и одним из самых привлекательных инструментов интернета. Всего за год сервис набрал более 13 млн подписчиков. При этом в мире нет единого перечня правил использования нейросетей. Разработчики надеются защитить Midjourney от злоупотреблений.