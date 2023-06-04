В продажу поступил самый мощный смартфон под управлением Android

В Китае состоялась премьера смартфона iQOO Neo 8 Pro. По заявлениям производителя, это самый мощный смартфон под управлением Android на сегодняшний день, сообщает портал Gizmochina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

iQOO Neo 8 Pro оснащен плоским 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800х1260 пикселей и частотой обновления изображения 144 Гц. Также заявлена поддержка распознавания силы нажатия на экран.

Новинка получила систему из двух камер, состоящей из основного сенсора Sony IMX866VCS с разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией и 8-мегапиксельного ультраширокоугольного модуля. Спереди установлена селфи-камера на 16 Мп.

Смартфон iQOO Neo 8 Pro первым получил новый флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9200+, благодаря которому устройство набрало в AnTuTu 1,36 млн баллов, установив тем самым рекорд. Также за производительность устройства отвечают 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X и 256 или 512 ГБ скоростного хранилища UFS 4.0. Кроме того, заявлено наличие улучшенной системы жидкостного охлаждения, площадь которой стала на четверть больше, чем у предшественника.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт.

В Китае iQOO Neo 8 Pro поступил в продажу по цене от 3,3 тыс. юаней (около 37,4 тыс. руб.). О доступности устройства за пределами КНР не сообщается.