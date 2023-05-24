Описан способ правильной зарядки батареи смартфона

Специалисты компании Google рассказали о трех "золотых правилах" зарядки смартфонов на базе мобильной операционной системы Android. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание The Sun.

Отмечается, что первое золотое правило состоит в том, чтобы оптимизировать возможности аккумулятора телефона путем неполной зарядки батареи. "Необходимо зайти в настройки мобильного устройства и указать, чтобы батарея заряжалась не более чем на 90%", - говорится в статье.

По словам специалистов, также смартфоны могут очень быстро разряжаться из-за двух настроек - включенного модема и использования Wi-Fi. "Отключайте режим модема и поиск точек доступа, когда вы ими не пользуетесь, а также при зарядке гаджета", - добавили инженеры Google.

Третье правило ухода за аккумулятором с целью сохранить его долговечность - не отключать адаптивную батарею и оптимизацию батареи во время использования устройства.

"Чтобы приложения использовали аккумулятор вашего телефона только тогда, когда они вам нужны, включите адаптивную батарею и оптимизацию батареи. Эти настройки включены по умолчанию", - заметили специалисты. По их словам, настройки адаптивной батареи можно изменить, включив ее только для отдельных приложений.