Зафиксирован рост популярности складных смартфонов

Поставки складных смартфонов до конца 2023 года достигнут отметки 19,8 млн, что на 55% больше прошлогоднего результата - 12,8 млн устройств. Об этом гласит новый отчет аналитической компании TrendForce, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На росте популярности складных смартфонов сказывается удешевление ключевых компонентов вроде OLED-экранов и специальных шарниров. Удешевление этих деталей влечет за собой и снижение конечной стоимости смартфонов.

Также на снижении цены и на росте популярности сказывается усиливающаяся конкуренция. Samsung все еще доминирует в нише складных гаджетов, однако Huawei стремительно нагоняет лидера. Также за последние пару лет к гонке подключились такие бренды, как Oppo, Vivo, Xiaomi, Honor и Tecno.

По данным TrendForce, в 2020 году на долю смартфонов с гибкими экранами приходилось всего 0,4% от всего рынка смартфонов. В 2023 году этот показатель вырастет до 1,7%. А уже к концу 2027 году "раскладушки" займут 5,3% рынка смартфонов.