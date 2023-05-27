У Google закончились смартфоны еще до начала продаж

Представленный ранее складной смартфон Google Pixel Fold в модификации на 512 ГБ закончился на складах компании еще на этапе предзаказов. На это обратил внимание портал Android Headlines, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в США покупатели, желающие приобрести Pixel Fold с памятью объемом 512 ГБ, не могут этого сделать в виду исчерпанных запасов Google. Вместо этого им остается лишь ожидать новых поставок или купить версию на 256 ГБ.

Причем дата новых поставок пока не сообщается.

Предполагается, что проблема заключается в том, что Google произвела больше моделей на 256 ГБ, чем на 512 ГБ. Однако эти данные и информация о покупательском спросе не раскрываются.

Google Pixel Fold - первый складной смартфон компании в формате книжки, получивший два экрана на 7,6 и 5,8 дюйма, фирменный чип Tensor G2 и пять камер. Новинка поступит в продажу 27 июня по цене от $1,8 тыс. за версию на 256 ГБ.