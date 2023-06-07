https://news.day.az/hitech/1571159.html Илон Маск незаметно покинул Twitter
Илон Маск незаметно покинул Twitter
Илон Маск больше не является гендиректором Twitter, бизнесмен незаметно и тихо покинул свою должность, которую с 5 июня официально занимает бывший директор по рекламе NBCUniversal Линда Яккарино. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Business Insider.
Около 20:00 по местному времени Яккарино написала в Twitter, что приступила к работе в качестве главы социальной сети. "Это случилось - первый день в бухгалтерских книгах", - отметила она.
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