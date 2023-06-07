Илон Маск незаметно покинул Twitter

Илон Маск больше не является гендиректором Twitter, бизнесмен незаметно и тихо покинул свою должность, которую с 5 июня официально занимает бывший директор по рекламе NBCUniversal Линда Яккарино. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Business Insider.

Около 20:00 по местному времени Яккарино написала в Twitter, что приступила к работе в качестве главы социальной сети. "Это случилось - первый день в бухгалтерских книгах", - отметила она.