В ChatGPT появилась новая функция

Компания OpenAI представила для чат-бота ChatGPT новую функцию, позволяющую пользователям отправлять копии своих диалогов другим людям. Об этом сообщает портал ZDNet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для того, чтобы поделиться "перепиской", пользователю веб-версии ChatGPT нужно нажать на кнопку "Поделиться", которая расположена в боковом меню списка чатов. Перед генерацией ссылки можно также указать имя пользователя или же сделать чат анонимным.

Получатель ссылки сможет увидеть весь диалог пользователя с чат-ботом на момент отправки. Для просмотра переписки не обязательно регистрироваться в ChatGPT. Если у пользователя есть свой аккаунт в чат-боте, то он сможет продолжить диалог, но уже от своего имени.

Также отмечается, что диалог не обновляется автоматически, если пользователь продолжает его после отправки ссылки. Чтобы поделиться обновленной версией чата, нужно повторно сгенерировать и отправить новую ссылку.

Возможность поделиться чатом доступна пользователям бесплатного тарифа ChatGPT и платным подписчикам в веб-версии. Ожидается, что в ближайшем будущем функция будет интегрирована в клиент ChatGPT для iOS.