Samsung сохранит поисковик Google в своих смартфонах

Южнокорейская компания Samsung оставит Google в качестве устанавливаемой по умолчанию поисковой системы в своих смартфонах. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источники WSJ выяснили, что в корпорации передумали отказываться от Google в пользу поисковой машины Bing, которую разрабатывает Microsoft. По версии специалистов, в Samsung хотят сохранить деньги, которые Google платит компании за приоритетное размещение своего поисковика в телефонах корейского бренда.

По информации специалистов, планы Samsung отказаться от Google в пользу Bing были вызваны появлением в поисковой машине от Microsoft асситента с поддержкой искусственного интеллекта. Также в середине апреля сообщалось, что Google занимается модернизацией своего поисковика, чтобы сделать его "более персонализированным".

Журналисты отметили, что одной из причин сохранения Google в смартфонах Samsung оказалась зависимость корейской компании от американских технологий. В частности, Samsung нужно "дружить" с Google, чтобы развивать ОС Android на своих смарфтонах и пользоватся сервисами корпорации из США.