Samsung вернет в смартфоны чипы Exynos

Южнокорейская корпорация Samsung намерена вернуть фирменные процессоры Exynos на часть флагманских смартфонов. Об этом сообщает издание Pocket-lint, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам инсайдеров, в компании рассматривают вариант оснастить часть флагманских смартфонов Galaxy S24 процессорами Exynos. Ожидается, что чипами будут укомплектованы девайсы, запланированные для некоторых рынков. При этом основным процессором для серии останется чип от Qualcomm.

Корейская корпорация и раньше оснащала свои флагманы фирменными чипами, однако затем полностью перешла на процессоры от Qualcomm. Так, устройства выпущенной в начале 2023 года линейки Galaxy S23 были укомплектованы чипами Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Специалисты уточнили, что для флагманской серии инженеры компании тестируют процессор Exynos 2400. Сообщается, что в одноядерных тестах его мощность близка к производительности Snapdragon 8 Gen 2, а в многоядерных превышает таковую на 20 процентов. При этом авторы Pocket-lint уточнили, что в конце года выйдет новый топовый процессор от Qualcomm. Релиз девайсов Galaxy S24 состоится в начале 2024 года.

В середине июля инсайдеры сообщили, что корпорация Samsung решила не выпускать очки виртуальной и смешанной реальности в начале 2024 года. По словам специалистов, к такому решению в компании пришли после выхода гарнитуры Apple Vision Pro.