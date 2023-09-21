На создателя нейросети ChatGPT подали в суд

руппа американских писателей, в том числе автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин, подала иск в отношении компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT.

Как сообщил телеканал CBS, авторы обвиняют владельца нейросети в нарушении авторских прав, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Заявление подано в суд Южного округа Нью-Йорка от имени американской Гильдии авторов и 17 писателей, включая автора романа "Пора убивать" Джона Гришэма и написавшего юридический триллер "Презумпция невиновности" Скотта Туроу. По мнению истцов, компания внесла тексты их произведений в большую языковую модель (LLM, Large Language Model) и таким образом могла нарушить их авторские права. Как поясняет телеканал, при создании подобных ChatGPT ботов компании используют большие языковые модели, в которые загружаются огромные объемы текстов различной тематики.

"ChatGPT и лежащие в его основе LLM серьезно угрожают жизнедеятельности самих авторов, в том числе истцов, о которых говорится ниже, на чьих работах они [большие языковые модели] были "обучены" без согласия авторов, - приводит телеканал выдержки из иска. - ChatGPT используется для создания низкокачественных электронных книг, <...> вытесняя книги, написанные людьми".

В иске утверждается, что один из пользователей применил ChatGPT для создания своей версии продолжения серии книг "Песнь льда и пламени", по мотивам которой снят сериал "Игра престолов" (Game of Thrones, 2011-2019), и опубликовал получившиеся работы в сети. При этом отмечается, что в настоящее время Мартин сам занят написанием двух последних романов из цикла.

Заявители требуют от суда запретить OpenAI без специального разрешения загружать в LLM произведения, защищенные авторским правом. Кроме того, авторы просят возместить ущерб в размере до $150 тыс. за каждую работу, права на которую были нарушены.