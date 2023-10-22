В iPhone 15 не нашли ограничений на USB-C

Новые смартфоны Apple должны будут одинаково работать со всеми аксессуарами USB-C - официальными и сторонними. Об этом сообщает издание Ars Technica, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы медиа прокомментировали ранние сообщения инсайдеров о том, что Apple будет ограничивать работу USB-C в новых смартфонах. Считалось, что скорость зарядки через сторонние аксессуары будет ниже, чем через официальные. Специалисты Ars Technica проверили новые смартфоны и заявили, что не нашли никаких ограничений.

"Мы можем подтвердить, что ранние отчеты были неверными и iPhone имеют полностью стандартные порты USB-C, которые прекрасно работают со всеми существующими кабелями", - отметили журналисты. Авторы подчеркнули, что девайсы iPhone 15 будут взаимодействовать со всеми зарядными устройствами USB 3 и USB-PD (Power Delivery).

Журналисты напомнили, что ранее Apple сертфицировала выпуск зарядных кабелей для Lighting. Неоригинальные провода могли не работать с iPhone или работать с ограничениями скорости. При этом в материале говорится, что в компании могут запустить программу Made for iPhone ("Сделано для iPhone") и выпускать специальные зарядные устройства.