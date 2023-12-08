В США оценили тайваньский дрон с винтовкой

Вооруженный винтовкой беспилотник AR-1 Assault Rotor Weaponized Drone, который разработала тайваньская компания DronesVision, позволит повысить точность поражения целей и снизить риск причинения сопутствующего ущерба. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, возможности дрона оценили в публикации американского издания The National Interest (TNI).

Аппарат с тремя винтами способен нести пистолет-пулемет или штурмовую винтовку. БПЛА, который весит около 17 килограммов, получил две ночных камеры - для прицеливания и для навигации. AR-1 может действовать на расстоянии до 15 километров, а продолжительность полета составляет 25 минут.

"Поскольку это не сбрасывание взрывчатки, AR-1 может быть более точным и снизить риск сопутствующих жертв. Сброс бомб может быть проблематичным в районах с гражданским населением, и пользователю необходимо учитывать правила ведения боевых действий. Однако использование беспилотника, стреляющего из винтовки или пистолета-пулемета, в перестрелке могло бы упростить работу командира пехотного отделения", - пишет издание.

Отмечается, что AR-1 можно использовать в операциях в городской застройке, где дрон будет совмещать функции разведки и точечного поражения целей. Автор добавил, что подобные дроны вряд ли появятся на поле боля в ближайшие годы, но такая концепция "обладает некоторыми достоинствами".

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