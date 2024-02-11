США инвестируют миллиарды в исследования полупроводников

Белый дом планирует инвестировать более пяти миллиардов долларов на исследования и разработки полупроводников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом говорится в заявлении на сайте администрации президента США.

"Сегодня администрация (президента США Джо) Байдена и (вице-президента Камалы) Харрис объявила о том, что собирается инвестировать более пяти миллиардов долларов в исследования, связанные с полупроводниками, их развитие и потребности в рабочей силе, в том числе в Национальный центр полупроводниковых технологий (National Semiconductor Technology Center, NSTC), для того, чтобы достичь целей президента Байдена по стимулированию исследований и разработок в США", - говорится в заявлении.

В Вашингтоне надеются, что эти инвестиции должны сократить время и стоимость коммерциализации новых технологий, укрепить национальную безопасность страны и обеспечить рабочие места в данной сфере.

Ранее издание Wall Street JournaL сообщало о планах администрации Байдена выделить несколько миллиардов долларов США крупным компаниями-производителям полупроводников с целью продемонстрировать свои экономические достижения перед президентскими выборами.

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