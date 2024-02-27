На выставке MWC 2024 HONOR представила революционный ноутбук HONOR MagicBook Pro 16 на базе AI-технологий

Глобальный технологический бренд HONOR представил HONOR MagicBook Pro 16 - революционный ноутбук с искусственным интеллектом, который переосмыслит традиционное представление пользователей об устройствах класса "рабочие станции". Опираясь на сотрудничество с Microsoft, Intel и NVIDIA, а также собственные AI-технологии на уровне платформы, HONOR анонсирует переход ПК в эру искусственного интеллекта.

"В HONOR мы стремимся к открытому сотрудничеству с партнерами для создания процветающей экосистемы. Мы твердо верим в преобразующую силу синергии, особенно в эпоху искусственного интеллекта. Используя коллективный опыт ведущих игроков отрасли, мы стремимся создавать исключительные продукты и предоставлять потребителям по всему миру беспрецедентный пользовательский опыт", - прокомментировал Джордж Чжао, CEO HONOR.

Сотрудничество с Microsoft обеспечило ноутбуку HONOR MagicBook Pro 16 технологии оптимизации ресурсов в режиме реального времени, возможность одновременного подключения нескольких устройств и наличие функций на базе искусственного интеллекта.

Благодаря давнему сотрудничеству с Intel, HONOR использует преимущества новых процессоров Intel Core Ultra для создания продуктов с превосходным пользовательским опытом.

Технологии искусственного интеллекта на уровне платформы обеспечивают пользователям HONOR возможность одновременного подключения нескольких устройств и бесшовного взаимодействия между ними. Например, перенос окна смартфона со смартфона под управлением Android на ноутбук или планшет обычно требует несколько шагов, а теперь пользователи могут выполнять это в одно действие.

Мобильная операционная система MagicOS 8.0 также использует AI-технологии для совершенно нового опыта экосистемного взаимодействия между устройствами. Технология MagicRing обеспечивает синхронизацию уведомлений и состояния приложений между различными устройствами и поддерживает до 8 одновременных подключений.

HONOR MagicBook Pro 16 оснащен высокопроизводительным процессором Intel® Core™ Ultra 7 155H, который имеет шесть высокопроизводительных ядер, восемь ядер средней мощности и два энергоэффективных. Благодаря графическому процессору NVIDIA GeForce RTX серии 40 для ноутбуков, HONOR MagicBook Pro 16 обеспечивает непревзойденную производительность для работы и развлечений.

HONOR MagicBook Pro 16 оснащен системой OS Turbo X на основе искусственного интеллекта, позволяющей пользователям без усилий активировать режим высокой производительности, раскрывая всю мощь процессора, минимизируя задержки и обеспечивая превосходное качество графики

Оснащенный дисплеем HONOR FullView с диагональю 16 дюймов, высоким разрешением 3072 x 1920 пикселей, 100% поддержкой DCI-P3 и полной поддержкой цветовой гаммы sRGB. Плавное изображение при работе с приложениями и оптимальную игровую производительность обеспечивает частота обновления до 165 Гц. Для комфортного взаимодействия при длительном использовании экран HONOR MagicBook Pro 16 получил сертификаты TÜV Rheinland по снижению уровня синего света на аппаратном уровне и отсутствию мерцания.

HONOR MagicBook Pro 16 оснащен шестью динамиками, включая четыре низкочастотных и два высокочастотных, с фирменной аудиотехнологией для увеличения ширины и глубины звуковой сцены.

Ноутбук HONOR MagicBook Pro 16 под управлением операционной системы Windows 11 будет доступен в двух цветовых решениях: белом и фиолетовом. Новинка скоро поступит в продажу в Китае, а глобальный релиз ожидается во втором квартале 2024 года.