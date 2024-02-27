Глава Nvidia предрек исчезновение профессии программиста

Учиться не на программистов, а на аграриев неожиданно посоветовал молодому поколению глава одной из самых дорогих технологических компаний в мире. Дженсен Хуанг, гендиректор Nvidia - флагмана по производству графических процессоров и чипов - заявил, что, если бы выбирал карьеру сейчас, сосредоточился бы на биологии и сельском хозяйстве, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По его мнению, кодирование возьмет на себя нейросеть, достаточно будет просто сформулировать техническое задание. Тут стоит отметить, что именно Nvidia способствовала стремительному развитию технологий искусственного интеллекта, компания занимает подавляющую долю рынка чипов, которые используются в этой сфере.

"Наша задача настолько развить компьютерные технологии, чтобы никому больше не нужно было заниматься программированием. Языком программирования станет просто обычный язык, поэтому любой человек сможет считаться программистом, в этом заключается чудо искусственного интеллекта", - заявил гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.

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