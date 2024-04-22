Назван способ обойти системные требования Windows 11

Энтузиасты нашли способ пропустить проверку системных требований ПК при установке Windows 11. Об этом сообщает издание Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Windows 11 известна сравнительно высокими системными требованиями, в том числе из-за которых многие пользователи компьютеров вынужденно выбрали Windows 10. Пользователь X под ником TheBobPony рассказал, что актуальную ОС от Microsoft можно установить почти на любой ПК.

По словам энтузиаста, во время установки Windows проверяет соответствие устройства минимальным системным требованиям. Но если на первом этапе выбрать для установки версию Windows 11 IoT Enterprise LTSC, то система не будет проводить проверку.

Однако TheBobPony отметил, что на любой компьютер установить ОС не получится - например, если речь идет об очень старых устройствах. Также пользователь должен приобрести корпоративную лицензию системы.

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