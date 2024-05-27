https://news.day.az/hitech/1663324.html ICQ закрывается спустя 27 лет
ICQ закрывается спустя 27 лет
Интернет-холдинг VK принял решение о закрытии легендарного мессенджера ICQ, популярного в России в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Для массового пользователя холдинг предлагает "VK Мессенджер", для корпоративной - VK WorkSpace.
Как передает Day.Az, команда мессенджера ICQ присоединится к работе альтернативных проектов VK.
ICQ был создан в 1996 г. израильской компанией Mirabilis. Первоначально проект позиционировал себя как интернет-пейджер: он позволял обмениваться текстовыми сообщениями через интернет подобно распространенным в то время пейджерам.
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