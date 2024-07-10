ФК "Зиря", основным партнером которого является Nar, встретиться с ФК "Шериф" в матче в рамках Лиги Европы УЕФА. Nar желает успехов клубу "Зиря" и приглашает болельщиков поддержать их команду 11 июля в 20:00. Ответный матч между двумя командами состоится 18 июля в Баку.

ФК "Зиря" был основан в 2014 году. За годы существования "Орлы" завоевали две серебряные и одну бронзовую медали в Премьер-лиге Азербайджана, дважды играли в финале Кубка Азербайджана. "Зиря" представляет нашу страну на Кубке Европы в третий раз за десять лет. Nar вносит свой вклад в развитие отечественного футбола, поддерживая "Зиря" на протяжении 4 лет.

Одним из направлений корпоративной социальной ответственности Nar является поддержка спорта, в рамках которого мобильный оператор пропагандирует спорт и здоровый образ жизни среди молодежи. О других социальных проектах, реализуемых Nar, вы можете узнать здесь.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по Индексу потребительской лояльности. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.