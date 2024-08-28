Игры всегда с тобой: ROG Ally X

Компания ASUS продолжает радовать геймеров своими инновационными продуктами. На этот раз перед нами новый ROG Ally X, представляющий собой обновленную версию уже известной портативной игровой консоли, которая впечатляет своей мощностью, производительностью и удобством использования. Эта консоль создана для тех, кто хочет наслаждаться играми в любом месте и в любое время, не ограничиваясь стационарными устройствами.

Отличия и улучшения в новой версии консоли

ROG Ally X отличается от своих предшественников рядом значительных улучшений, которые делают её ещё более привлекательной для пользователей.

Краткие характеристики

Операционная система Windows 11 Домашняя Дисплей 7 дюймов, FHD (1920x1080), 16:9, яркость 500 кд/м2, 100% sRGB, защитное стекло Corning® Gorilla® Glass Victus™ с покрытием Gorilla® Glass DXC, сенсорный экран, частота обновления 120 Гц, время отклика 7 мс, поддержка AMD FreeSync Premium Процессор AMD Ryzen™ Z1 Extreme Processor (микроархитектура Zen4, техпроцесс 4 нм, 8 ядер/16 потоков, 24 МБ кеш-памяти, тактовая частота до 5,1 ГГц в режиме Boost) Графическое ядро AMD Radeon™ (AMD RDNA™ 3, 12 ядер, до 2,7 ГГц, до 8,6 терафлопс) Память 24 ГБ, LPDDR5 (7500 МГц, двухканальная) Накопитель Твердотельный накопитель емкостью до 1 ТБ (M.2 2280 NVMe™ PCIe® G4x4) Порты ввода/вывода 1 x комбинированный аудиоразъем 1 x слот для карты памяти microSD (UHS-II, 312 Мб/с) 1 x USB-C® с интерфейсом USB 3.2 Gen2 (DisplayPort™ 1.4 с поддержкой FreeSync, Power Delivery 3.0 (вход: 20В/5А, выход: 5В/1,5A)) 1 x USB4® (совместимость с Thunderbolt™ 4, DisplayPort™ 1.4 с поддержкой FreeSync, Power Delivery 3.0 (вход: 20В/5А, выход: 5В/3A)) Аудиосистема 2 динамика, интеллектуальный усилитель Технология Dolby Atmos® Технология интеллектуального шумоподавления Сертификация Hi-Res Audio (HRA) Встроенный массив микрофонов Аккумулятор 80 Вт·ч Адаптер питания USB-C®, 65 Вт (AC), выход: 20 В, 3,25 А, 65 Вт, вход: 100-240 В (AC), 50/60 Гц, универсальный Габариты 28 x 11,1 x 2,47 см Вес 678 г

Далее рассмотрим подробнее.

Дизайн и эргономика

ROG Ally X обладает современным и стильным дизайном. Консоль получила обновления, в сравнении с предыдущей моделью. Корпус теперь выполнен в черном цвете. Боковые ручки были переработаны: теперь они имеют больший выступ и закругленный силуэт, благодаря этому консоль удобнее держать в руках, при этом её толщина почти не изменилась. Кнопки и джойстики имеют более эргономичное расположение, а активация триггеров стала проще. Кнопки на задней панели также были изменены: они стали меньше, чтобы уберечь игроков от случайных нажатий, но они остались по-прежнему легкодоступными.

Экран

Консоль оснащена ярким и чётким дисплеем с диагональю 7 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, что делает игровой процесс более плавным и динамичным. Высокий уровень яркости и точная цветопередача обеспечивают отличное качество изображения как в помещении, так и на улице. Пиковая яркость дисплея составляет 500 кд/м2, что дает отличную видимость и чёткость изображения даже при ярком внешнем освещении. Этот показатель особенно важен для портативных устройств, используемых в разных условиях освещения.

Производительность

Внутри ROG Ally X установлен мощный процессор AMD Ryzen Z1 Extreme, который отлично проявляет себя даже в самых требовательных играх, а увеличенный объем оперативной памяти (до 24 ГБ) положительно отражается на работе графического ядра, позволяя получить комфортный игровой опыт.

Нельзя не отметить поддержку технологии генерации кадров и масштабирования AMD. Результатом чего является повышение ROG Ally X частоты кадров без ущерба для качества изображения. На консоли доступны три пользовательских режима с разным соотношением производительности и энергопотребления:

1) тихий режим (10 Вт);

2) скоростной (15 Вт);

3) турборежим (25 Вт при питании от аккумулятора и 30 Вт при питании от сети).

Игры и приложения загружаются на устройстве очень быстро, благодаря встроенному SSD накопителю с достаточным пространством хранения на 1 ТБ.

Управление

Консоль оснащена удобными джойстиками и кнопками. Есть возможность подключения внешних контроллеров для тех, кто предпочитает играть на большом экране. Встроенные гироскопы и акселерометры расширяют возможности управления в играх, поддерживающих эти функции.

Подключение и автономность

ROG Ally X поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, консоль быстро и стабильно подключается к сети и периферийным устройствам. Она оснащена портами USB-C и microSD, что позволяет расширить внутреннее хранилище и подключать различные аксессуары. Емкость батареи была увеличена вдвое, по сравнению с предыдущей моделью, и теперь позволяет непрерывно играть до 3,5 - 4 часов даже в самые требовательные игры, а просматривать видео можно на протяжении 9 часов.

Программное обеспечение

Консоль работает на базе Windows 11, что позволяет запускать не только мобильные, но и полноценные компьютерные игры вплоть до категории AAA+. Интерфейс адаптирован под сенсорное управление, что делает использование устройства удобным и интуитивно понятным. Встроенное программное обеспечение от ASUS, такое, как Armoury Crate SE, позволяет легко управлять настройками производительности и визуализации.

Возможные сценарии использования

ROG Ally X предоставляет геймерам огромные возможности. Вот несколько сценариев использования. Во-первых, благодаря портативности, консоль легко брать с собой в поездки. Независимо от того, где вы находитесь, вы можете наслаждаться своими любимыми играми. Кроме того, подключив консоль к большому экрану через HDMI, вы можете использовать её как полноценную игровую систему для домашних развлечений. ROG Ally X также позволяет использовать офисные приложения и инструменты для работы или учебы.

Утилита Armoury Crate SE 1.5

Специальная версия утилиты Armoury Crate SE 1.5 делает управление консолью ещё более удобным. Интерфейс утилиты интуитивно понятен и легко настраивается. Среди возможностей:

- Настройка производительности: Вы можете выбрать различные режимы производительности в зависимости от своих потребностей: максимальная производительность, сбалансированный режим или экономия энергии.

- Мониторинг системы: В реальном времени можно отслеживать температуру, частоту процессора, использование оперативной памяти и другие параметры.

- Настройка RGB-подсветки: Управление световыми эффектами консоли, которые могут быть синхронизированы с другими устройствами ASUS.

Библиотека игр: Удобная организация и запуск установленных игр.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ - при приобретении ROG Ally X вы получите пробную подписку на сервис Xbox Game Pass Ultimate на 3 месяца. В течение 90 дней вы будете иметь доступ к сотням игр от Xbox Game Studios, среди которых не только популярные инди-проекты, но Triple-A хиты.

ROG Ally X - это невероятно мощная портативная игровая консоль, которая впечатляет своими возможностями и удобством использования. Обновленная версия предлагает значительные улучшения по сравнению с предшественниками, делая её идеальным выбором для геймеров, ценящих производительность и портативность. С продвинутой системой охлаждения, увеличенным объёмом оперативной памяти до 24Гб, а также вдвое большим аккумулятором и мощным процессором, ROG Ally X становится лучшим спутником для игр и мультимедиа в любом месте.