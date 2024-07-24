Создан ИИ для точного предсказания лесных пожаров

Ученые из Университета Южной Калифорнии (USC) создали ИИ-модель для точного прогнозирования распространения лесных пожаров, объединив спутниковую съемку и искусственный интеллект. Эта технология может стать прорывом в борьбе с лесными пожарами и реагировании на чрезвычайные ситуации, сообщает Tech Xplore, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая модель использует спутниковые данные для отслеживания распространения лесного пожара в реальном времени, а затем передает эту информацию в сложный компьютерный алгоритм, способный точно предсказывать вероятное направление распространения пожара, его интенсивность и скорость роста.

Это открытие было сделано во время ухудшающегося сезона лесных пожаров в Калифорнии. В настоящее время в штате бушуют многочисленные пожары, вызванные опасным сочетанием ветра, засухи и экстремальной жары. Наибольшим лесным пожаром в штате является пожар на озере, который уже уничтожил более 15 тыс. гектаров в округе Санта-Барбара.

Ученые начали свой проект со сбора исторических данных о лесных пожарах с помощью спутниковых снимков высокого разрешения. Проведя детальный анализ поведения предыдущих огненных массивов, исследователи определили, как каждый пожар начинался, распространялся и в конце концов был локализован. Их глубокий анализ выявил закономерности, на которые влияли различные факторы, такие как погода, топливо (деревья, кустарники и трава) и рельеф местности.

Затем они подготовили генеративную компьютерную модель на основе ИИ, известную как условная генеративно-соперническая сеть Вассерштейна, которая моделирует влияние этих факторов на развитие лесных пожаров со временем. Модель была обучена распознавать шаблоны на спутниковых снимках, связанные с распространением лесных пожаров в своей модели.

Разработчики были поражены результатами тестов системы, первоначально обученной на простых моделированных данных в идеальных условиях, таких как равнинная местность и однонаправленный ветер. Система показала отличный результат в тестах на реальных лесных пожарах в Калифорнии.

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