На Земле магнитная буря повысилась до уровня G3

Магнитная буря на Земле повысилась до уровня G3 (сильно).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"G3 (Kp = 6,67) уже фиксируется в течение шести часов", - сообщил представитель ИПГ.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что магнитная буря класса G1 (слабый уровень) началась на Земле.

Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется учеными по шкале из пяти уровней, где G1 - самое слабое возмущение, а G5 - мощнейшая магнитная буря. Если уровень опускается ниже G2, возмущенность магнитного поля не вызывает никаких серьезных последствий.

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