Маск готовит амбициозные планы

- на 2025 год

Компания SpaceX намерена проводить крупные запуски ракет каждые два дня в 2025 году.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ее основатель Илон Маск в X.

"SpaceX сейчас осуществляет крупный запуск примерно каждые три дня. В следующем году планируется запуск примерно каждые два дня", - написал он.

По словам Маска, в 2024 году компания, "вероятно, доставит около 90% полезной нагрузки на околоземную орбиту и за ее пределы".

Отметим, что недавно южнокорейское аэрокосмическое агентство выбрало ракету Falcon 9 американской компании SpaceX для запуска многоцелевого геостационарного спутника связи GEO-KOMPSAT-3 во второй половине 2027 года.

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