Samsung выпустит смартфон-рулон

Южнокорейская корпорация Samsung пообещала выпустить смартфон с рулонным дисплеем. Об этом сообщает издание PhoneArena, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Выступая на конференции IMID 2024, представители компании заявили, что Samsung продолжает работу над концептуальными складными девайсами. Среди прочих руководители IT-гиганта анонсировали выпуск в будущем гаджетов с рулонным экраном.

Подобный дисплей можно будет сворачивать для более удобной переноски с места на место. Также в Samsung заявили, что работают над устройствами, имеющими переднюю панель, которая может складываться в нескольких местах.

По словам журналистов медиа, актуальные складные смартфоны, как правило, складываются в одном месте. Однако китайские корпорации Oppo, Huawei и Xiaomi уже продемонстрировали прототипы аппаратов, экран которых можно сложить два или три раза.

Главной особенностью гаджета с экраном, который можно будет сложить несколько раз или свернуть в трубочку, в Samsung назвали портативность. Специалисты пояснили, что подобные девайсы могут иметь компактный размер, но в разложенном состоянии их дисплей будет сравним по габаритам с экраном планшета или ноутбука.

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