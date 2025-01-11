Марк Цукерберг внес кардинальные изменения в политику Meta

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг в последние дни внес радикальные изменения в политику компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на New York Times (NYT), среди изменений, о которых сообщалось, было изъятие тампонов из мужских туалетов в офисах технологического гиганта.

Менеджеры офисов Meta в Кремниевой долине, Техасе и Нью-Йорке были проинструктированы изъять тампоны и гигиенические прокладки, которые были предоставлены "небинарным сотрудникам и трансгендерам", сообщили NYT два сотрудника.

Этот шаг рассматривается как часть более широких усилий Meta по изменению своей внутренней и внешней политики в соответствии с ценностями эпохи Трампа.