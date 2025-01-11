https://news.day.az/hitech/1722119.html Марк Цукерберг внес кардинальные изменения в политику Meta Генеральный директор Meta Марк Цукерберг в последние дни внес радикальные изменения в политику компании. Как передает Day.Az со ссылкой на New York Times (NYT), среди изменений, о которых сообщалось, было изъятие тампонов из мужских туалетов в офисах технологического гиганта.
Марк Цукерберг внес кардинальные изменения в политику Meta
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг в последние дни внес радикальные изменения в политику компании.
Как передает Day.Az со ссылкой на New York Times (NYT), среди изменений, о которых сообщалось, было изъятие тампонов из мужских туалетов в офисах технологического гиганта.
Менеджеры офисов Meta в Кремниевой долине, Техасе и Нью-Йорке были проинструктированы изъять тампоны и гигиенические прокладки, которые были предоставлены "небинарным сотрудникам и трансгендерам", сообщили NYT два сотрудника.
Этот шаг рассматривается как часть более широких усилий Meta по изменению своей внутренней и внешней политики в соответствии с ценностями эпохи Трампа.
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