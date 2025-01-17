На Солнце произошла третья за день сильная вспышка

Зарегистрирована новая вспышка класса М на Солнце. Вспышка такой мощности стала третьей за 17 января.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"Семнадцатого января в 12:19 мск (13:19 по бакинскому времени - ред.) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3964 (N04W27) зарегистрирована вспышка M2.1 продолжительностью 13 минут", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу сообщалось о вспышках М1.2 и М1.3.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.