Первый производитель ноутбуков поднимет цены

Тайваньская бесфабричная компания по разработке и продаже компьютерной техники Acer повысит цены на ноутбуки в США на 10% из-за тарифов презента Дональда Трампа, пишет газета The Telegrap со ссылкой на заявление генерального директора и председателя правления компании Джейсона Чена, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что этот производитель станет первым, кто поднимает цены на фоне планов нового американского президента установить повышенные пошлины на весь импорт в страну. Компания также может рассмотреть возможность переноса производства ноутбуков, в том числе в США.

Acer, базирующаяся на Тайване, занимает пятое место по продажам компьютеров в США. Топ-4 занимают - американские HP, Dell, Apple и китайская Lenovo.

В начале февраля американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Как отмечал CNN, мексиканские и канадские товары импортировались в США практически беспошлинно в результате соглашения между Вашингтоном, Мехико и Оттавой. Теперь же размер пошлин для двух стран составит 25%, тогда как для Китая - 10%.