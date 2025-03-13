Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников

Гонка между Сатурном и Юпитером за звание планеты с наибольшим числом спутников, похоже, подошла к концу. Команда астрономов обнаружила сразу 128 ранее неизвестных спутников Сатурна, что официально подтвердил Международный астрономический союз. Теперь общее количество известных спутников Сатурна составляет 274, оставив Юпитер с его скромными 95 лунами далеко позади.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Planetary Science Journal (PSJ).

Подозрения о существовании новых спутников появились еще в период с 2019 по 2021 год, когда были идентифицированы 62 объекта. Однако тогда не удалось точно классифицировать все найденные космические тела.

"Зная, что, скорее всего, это луны и что, возможно, есть еще больше объектов, мы повторно исследовали эти же участки неба в течение трех месяцев в 2023 году", - рассказал ведущий автор исследования, астроном Эдвард Эштон из Академии Синика в Тайване. - "И действительно, мы нашли 128 новых спутников. Исходя из наших прогнозов, вряд ли Юпитер когда-нибудь догонит Сатурн".

Новые спутники - это не массивные объекты, наподобие спутника Земли. Они представляют собой крошечные, неправильной формы тела, похожие на картофелины, диаметром всего в несколько километров. Такие объекты называют неправильными спутниками.

Ученые полагают, что изначально эти луны были частью небольшой группы объектов, захваченных гравитацией Сатурна в ранней истории Солнечной системы. Однако позже произошло крупное столкновение, которое раздробило эти тела на множество мелких фрагментов, образовавших новое семейство спутников.

Судя по расположению спутников, это столкновение могло произойти всего 100 миллионов лет назад - настоящий миг по космическим меркам. Новые луны были обнаружены в группе спутников Сатурна, которые вращаются в ретроградном направлении (против направления вращения планеты), по наклонным и вытянутым орбитам за пределами колец Сатурна.