Мартовское обновление Windows 10 «ломает» компьютеры

Мартовское обновление Windows 10 KB5053606, направленное на повышение уровня безопасности, вызвало негативную реакцию пользователей из-за многочисленных ошибок. Об этом сообщает портал PCWorld, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, на этапе установки многие пользователи столкнулись с ошибками, в том числе с ошибкой с кодом 0x80070020, и длительным процессом обновления.

После обновления проявляются новые проблемы: исчезают иконки на панели задач, снижается производительность системы, а индивидуальные настройки рабочего стола на некоторых устройствах сбрасываются к стандартным. Кроме того, пользователи сообщают о задержках при вводе текста с клавиатуры, что существенно снижает комфорт работы.

Корпоративный сектор также ощутил негативные последствия обновления. У некоторых компаний возникли перебои в работе печати, связанные с долгой загрузкой, программными сбоями и несовместимостью с системой Citrix. Microsoft подтвердила наличие проблем с USB-принтерами и интеграцией Citrix на странице поддержки, но другие баги, такие как исчезновение иконок и снижение скорости работы, пока разработчики не подтвердили.

На данный момент решений проблем нет, пользователям остается ждать последующих исправлений от разработчиков.

Отмечается, что обновление классифицируется как критическое обновление безопасности и применяется принудительно, даже если у пользователей отключено автообновление.