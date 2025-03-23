Nvidia меняет стратегию на рынке видеокарт

Компания Nvidia перенесла презентацию и продажи бюджетных видеокарт GeForce RTX 50-й серии. Об этом сообщает портал Videocardz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, GeForce RTX 5060 появится в продаже в середине апреля 2025 года, а RTX 5060 Ti - в середине мая. Ранее инсайдеры сообщали, что релиз обоих устройств планировался на март, однако сроки были пересмотрены. Причины переноса остаются неизвестными.

Компания представит две версии GeForce RTX 5060 Ti - с 8 и 16 ГБ видеопамяти, тогда как базовая RTX 5060 будет доступна лишь в одном варианте с 8 ГБ памяти. Старшая RTX 5060 Ti будет оснащена 4608 CUDA-ядрами, а RTX 5060 - 3840 ядрами. Ожидаемая стоимость модели RTX 5060 Ti составит $400-500.

Также ожидается, что Nvidia выпустит еще более дешевую GeForce RTX 5050, однако сроки её появления на рынке пока не раскрываются. В прошлом поколении GeForce RTX 4050 была доступна только в Laptop-версии для ноутбуков, тогда как десктопная линейка начиналась с GeForce RTX 4060.