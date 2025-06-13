Tesla подала в суд на бывшего сотрудника

Tesla инициировала судебное разбирательство против бывшего сотрудника, обвинив его в незаконном копировании технических данных, связанных с разработкой робота-гуманоида Optimus, и последующем создании конкурентного стартапа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg.

Иск был подан 11 июня 2025 года в федеральный суд Сан-Франциско. В числе ответчиков - Джей Ли и основанная им компания Proception. По данным Tesla, Ли, занимавшийся разработкой сенсоров для руки робота Optimus, незадолго до увольнения скопировал проектную документацию на личные устройства. Спустя несколько дней после ухода он зарегистрировал стартап Proception, который спустя пять месяцев представил "продвинутую роботизированную руку", аналогичную решениям Tesla.

Компания подкрепила обвинения внутренними документами, включая рассылку от августа 2024 года с напоминанием о мониторинге корпоративной ИТ-среды и предупреждением о последствиях утечки данных. В Tesla считают, что действия бывшего сотрудника направлены на получение выгоды за счет технологий и инвестиций компании.

Ожидается, что к концу 2025 года Tesla произведет не менее 5000 роботов, а в 2026 году их выпуск может достигнуть 50 тыс. единиц.