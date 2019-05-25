Люди пятидесяти лет и старше, которые употребляют слишком много животного белка, подвержены высокому риску преждевременной смерти, например, от рака. Американские ученые, обратившие внимание на это, говорят, что чрезмерное употребление мяса и сыра в возрасте старше пятидесяти - не менее опасный фактор, чем курение.

Как передает Day.Az. об этом пишет planet-today.ru.

"Люди старшего возраста, которые едят слишком много мяса, сыра, а также других продуктов с высоким содержанием животных белков, умирают раньше времени в два раза чаще тех, кто не злоупотребляет животным белком. У любителей мяса и сыра, которым пятьдесят или больше лет, примерно в четыре раза больше шансов стать жертвой онкологических заболеваний", - рассказывают сотрудники Университета Южной Калифорнии.

Прежде чем делать столь пугающие выводы, ученые проанализировали данные о шести с половиной тысячах человек.

Сопоставив информацию о пищевых пристрастиях с данными о показателях здоровья, исследователи установили, что если 1/5 суточных калорий приходится на богатые животным белком продукты, то появляется слишком высокий риск изменений в организме, провоцирующих преждевременную смерть.

Животные белки, как отмечают авторы работы, способствуют деградации клеток и вызывают возникновение опухолей.

"Лучше получать белок из рыбы, фасоли и чечевицы, чем из мяса и сыра. Особенно если вы старше пятидесяти", - резюмировали ученые.