Тремор - когда трясутся или мелко дрожат конечности или все туловище - может возникать как временное состояние под влиянием стресса у здорового человека. Но если вы спокойны, а руки все-таки дрожат, это симптом заболевания нервной системы.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Постуральный тремор

Возникает в статическом положении, особенно заметен, когда больной вытягивает руки вперед. Может быть связан с отравлением, например алкоголем, в этих случаях заметен наутро после бурной ночи. Носит доброкачественный характер и проходит со временем. Может также быть проявлением наследственности, повышенной тревожности - в последнем случае помогают успокаивающие лекарства. Надо проверить щитовидную железу, потому что иногда "трясучка" связана с заболеваниями этого органа.

Интенционный тремор

Заметен при движении, отличается крупными "промашками" при движении рук - при таком треморе больной не может с закрытыми глазами попасть пальцем по кончику носа. В покое тремор отсутствует. Этот симптом более неприятен, чем первый, и чаще является признаком серьезного повреждения нервной системы. Возникает при сотрясениях мозга, ряде наследственных болезней (в том числе болезни Вильсона-Коновалова), печеночной и почечной недостаточности.

Тремор при болезни Паркинсона

Одно из частых заболеваний в старости, болезнь Паркинсона развивается исподволь, и первым ее признаком часто является тремор конечностей. Заболевание неизлечимо, но современные лекарства позволяют сильно замедлить его развитие. Важно обратиться за помощью при первых признаках "трясучки".

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