Печень - важнейший орган, который помогает нам выводить аллергены, накапливать витамины и синтезировать холестерин. Однако наш образ жизни "изнашивает" печень, заполняя ее токсинами.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Одним из способов быстро прочистить печень называют народный рецепт отвара из изюма. Изюм ускоряет биохимические процессы и очищает кровь, а вместе с ней и печень. Кроме того, он относится к питательным сухофруктам с целым комплексом полезных веществ. В нем содержатся А, В, С, Е, Н, фолиевая кислота, железо, кальций и магний и, самое, главное, инулин. Это вещество выводит токсины из организма, укрепляет иммунитет и положительно влияет на работу печени.

Для отвара необходимо выбрать 150 грамм качественного темного изюма (лучше сморщенный и без блеска, так как он не подвергался химической обработке), тщательно промыть и залить его двумя стаканами кипяченной воды. Отвар следует проварить в течение 20 минут и оставить настаиваться на ночь.

Утром следует процедить отвар и немного подогреть. Принимать его необходимо натощак за полчаса до еды. Такой настой можно принимать пару раз в неделю. Многие пользователи Сети отмечают, что даже через два дня использования их самочувствие улучшилось.

При этом, такая детоксикация противопоказана людям с сахарным диабетом, сердечной недостаточностью, язвой желудка и желчнокаменной болезнью.

Также, если вы хотите дать печени очиститься, стоит увеличить в своем рационе полезные для нее продукты. Среди таких продуктов выделяют яблоки, свеклу, морковь с капустой, шпинат, чернослив и расторопшу.

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