Вот и наступило лето - сезон открытых маечек и платьев. Однако не все могут похвастаться красивой кожей на этой части тела. Родинки, высыпания, а у кого-то и красные акне на спине не дают в полной мере насладиться открытой одеждой. В США для подготовки кожи спины к лету есть специальный термин "backcial", что означает "глубокое очищение спины". Существует ли в странах СНГ такая процедура и как самостоятельно повторить этапы очистки кожи?

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Причины появления

Спина - это так называемая себорейная зона. На ее коже очень много сальных и потовых желез, поэтому могут возникать черные точки, закрытые комедоны и пигментация. Высыпания на этой части тела вызывают трудности в основном из-за того, что до нее сложно дотянуться. Спина постоянно соприкасается с одеждой, не всегда комфортной, и мы часто замечаем проблемы, лишь когда сзади начинает чесаться и болеть. Стайлинг может стать одной из причин угревой сыпи на спине: выходя из душа, вы распыляете средства для укладки волос, часть из которых попадает на кожу шеи и спины, что может вызвать закупоривание пор и даже аллергию. Некоторые сталкиваются с проблемой высыпаний из-за усиленного потоотделения во время занятий спортом. Нужно обязательно принимать душ после тренировок, в жаркие дни и во всех случаях, предполагающих усиленное потоотделение. Высыпания могут возникать и из-за неправильного мытья головы. Многие моют волосы под душем, откидывая голову назад: шампунь и бальзам при споласкивании попадают на спину и закупоривают поры. Лучше мыть волосы, опрокидывая голову вперед: так вы тщательнее промоете затылочную часть, где больше потовых желез, и смоете средства с кожи тела. Использование комедогенных средств для тела тоже может спровоцировать появление так называемых "белых точек".

Что предложат в салоне красоты

Чтобы уменьшить "цветение" на спине, косметолог предложит вам специальную глубокую чистку. Обычно процедура состоит из пилинга, механической и ультразвуковой чистки, далее на кожу спины наносят специальные маски, уменьшающие поры и воспаления. При необходимости некоторым проводят фототерапию - лечение с помощью световых волн разных цветов спектра. Под их воздействием кожа отшелушивается и обновляется, прыщи подсушиваются и рассасываются, интенсивность красных пятен становится меньше. Помимо этого медработник посоветует специальный уход и, иногда, диету, способствующие уменьшению количества высыпаний.

Как помочь себе дома

При выборе геля для душа обращайте внимание на наличие в нем салициловой кислоты. Ее антибактериальный эффект снизит количество высыпаний и уменьшит покраснения. Если у вас много акне на спине, мойтесь гелем для душа для проблемной кожи. Кроме того, тело можно мыть средством для умывания для проблемной кожи лица. Чаще мойте мочалку, либо откажитесь от нее в пользу пилингов. Дело в том, что в мочалке скапливается большое количество микробов. Чтобы избавиться от более сильной формы акне, используйте кремы с ретинолом или антибиотиком. Только вводить их следует постепенно, иначе можно спровоцировать сухость кожи и шелушение. Крема и лосьоны с цинком, средства с углем и глиной - отличные помощники в борьбе с высыпаниями. Существуют антибактериальные спреи, которые можно купить в любой аптеке. Их нужно распылить на проблемные зоны после душа, затем дать коже высохнуть. Если все это не помогает, стоит посетить врача-дерматолога.

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