Здоровый человеческий организм предполагает систему самоочищения. Однако то, что мы едим, наш образ жизни - все это влияет на регенерацию тканей, систем и органов. Одной из самых важных в нашем организме считается кровеносная система. Иногда ей нужно помогать, чтобы сосуды не засорялись вредными веществами.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Чеснок

Этот продукт больше известен как противовирусное средство, но он полезен и для сосудов. Аллицин в его составе благоприятно влияет на белые тельца в крови. Так употребление чеснока уменьшает риск развития инфаркта и инсульта. Более того, он помогает выводить никотин из крови, поэтому будет полезен курильщикам.

Яблоки

Эти сезонные фрукты помогают организму проводить интоксикацию: освобождают его от токсинов и восполняют энергию. Они хорошо помогают при гриппе и других вирусных заболеваниях. Пектин выводит соли, которые образуются при попадании в организм тяжелых металлов, а полезные волокна разрушают жировые клетки. Похожим действием обладают и груши.

Капуста

В капусте содержится очень много витамина А и С, которые полезны для иммунитета и восстановления организма. Изотиоцианаты в составе овоща помогают выводить канцерогены из крови. Кроме того, капуста положительно влияет на пищеварение, что тоже отражается на очищении крови.

Овес и орехи

Эти продукты содержат полезные волокна клетчатки, которые сокращают содержание жира и различных химикатов. Они нормализуют уровень "плохого" холестерина и глюкозы в крови.

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