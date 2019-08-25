Медики и ученые пришли к выводу, что соблюдение пяти простых правил поможет страдающим избыточным весом избавиться от жира на животе, старения организма и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Как передает Day.Az, об этом пишет Известия.

Аэробика наиболее эффективно борется с жировыми отложениями. К такому выводу пришли эксперты из Медицинского центра университета Дьюка в Северной Каролине. Также специалисты рекомендуют регулярно заниматься на велотренажерах и бегать.

Решившим изменить свою жизнь людям стоит ограничить потребление насыщенных жиров, которыми богаты сыры, колбасы и фастфуд. Необходимо чаще добавлять в блюда нерафинированные масла - оливковое, рапсовое и другие.

Не менее важны для похудения продукты, богатые клетчаткой. Ученые призывают употреблять овес, ячмень, орехи, семена, бобы и некоторые фрукты и овощи, в которых содержится растворимая клетчатка. Худеющим стоит обратить внимание на такие продукты, как брокколи, лук, натуральный йогурт, бобовые, куриную грудку, авокадо - они стимулируют метаболизм.

Быстрее всего избавиться от жирка помогут комбинирование физических упражнений и правильное питание. Важно не пренебрегать употреблением белковой пищи. Вещество в достаточном количестве содержится в постном мясе, бобовых и кисломолочной продукции.

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