У многих из нас на слуху проблема дефицита витамина D, нехватки йода или кальция. В то же время, о последствиях дефицита цинка широкой публике известно не так уж много. А между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, около трети населения во всём мире имеют недостаток этого микроэлемента в организме.

Часто именно нехватка цинка вызывает такие неприятности, как выпадение волос, снижение иммунитета и плохое заживление ран. Кстати, в замедлении роста у детей и подростков тоже может быть "виновно" недостаточное поступление этого жизненно важного элемента с пищей.

Микробиологам и биохимикам хорошо известно, что цинк как-то связан с нормальной работой иммунитета и способностью организма противостоять бактериальным инфекциям. Однако механизм, благодаря которому данное вещество может защитить от микробов, до сих пор оставался загадкой.

Недавно большой группе учёных из Австралии под руководством Кристофера Макдевитта (Christopher McDevitt) удалось выяснить, как цинк помогает организму справляться с пневмококком (Streptococcus pneumoniae) - основной причиной бактериальной пневмонии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Австралийские исследователи провели ряд экспериментов на мышах, результаты которых описаны в специализированном издании PLOS Pathogens.

В своей работе учёные ограничили животным поступление цинка с пищей. Эксперты обнаружили, что такая диета делает мышей в три раза более подверженными развитию пневмонии.

Несмотря на то, что специализированные иммунные клетки (фагоциты) в условиях дефицита цинка продолжали функционировать, недостаток микроэлемента в организме мышей негативно повлиял на способность фагоцитов контролировать распространение пневмококка.

При дальнейших наблюдениях эксперты выяснили, что цинк очень активен в очагах развития инфекции. Этот металл очень токсичен для микробов, и, "атакуя" бактерии, он помогает иммунным клеткам уничтожать Streptococcus pneumoniae.

Авторы эксперимента отмечают, что их открытие стало возможным благодаря новейшей технологии визуализации химических элементов. Именно с её помощью экспертам удалось обнаружить скрытые механизмы взаимодействия цинка с клетками организма и возбудителями инфекции.

Значимость проделанной работы трудно переоценить, ведь пневмония всё ещё остаётся серьёзным вызовом для человечества. Это инфекционное заболевание распространено повсеместно и особенно опасно для подрастающего поколения. Например, в 2017 году оно стало причиной смерти более 800 тысяч детей во всём мире.

"Сделанные нами открытия подчёркивают важность достаточного количества цинка в рационе как части стратегии по контролю за пневмококковой инфекцией, наряду с вакцинацией и другими противоинфекционными мероприятиями", - отмечает Макдевитт в пресс-релизе Университета Аделаиды.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!