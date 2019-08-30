Так, по словам экспертов, не стоит ужинать после 21.00. Врачи уверены, что перекусы на ночь могут привести к раку простаты. Как заявляют медики, у мужчин, которые съедают пищу до 9 часов вечера, вероятность злокачественной опухоли на 20 процентов ниже.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Между часами приема пищи и развитием онкологии, по словам специалистов, прямая связь. Как утверждают врачи, поздний ужин негативно влияет на биологические ритмы мужчины и плохо отражается на здоровье.

Тем, кто любит перекусить перед сном, медики советуют срочно избавляться от этой вредной привычки.

Как ранее сообщалось, медики развеяли основные мифы о раке. Ученые рассказали, что люди создают себе ложные представления о том, как развивается рак, они начинают придумывать всякие диеты и упражнения, а на самом деле только усугубляют ситуацию. Например, по словам специалистов, люди уверены, что главной причиной развития онкологии являются частые стрессы. Медики заявляют, что это совсем не так.

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