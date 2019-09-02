Ученые из Европейского общества кардиологов выяснили, каким образом уменьшить риск ранней смерти после 40 лет. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как отмечается, в исследовании специалистов участвовали около 500 тыс. человек старше 40 лет. Во время эксперимента удалось выяснить, что физические упражнения приносят большую пользу людям с заболеваниями сердца и сосудов, в то время как у здоровых пациентов эффективность от физнагрузок меньше.

Медики обнаружили у заболевших снижение риска смерти от болезней сердца на 14%, у другой группы - лишь на 7%.

Ученый Сеульского национального университета кардиолог Си Хек Канг отметил, благодаря 30-минутной ходьбе пять раз в неделю людям удалось снизить риск ранней смерти.

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