Диетологи уверяют, что перечисленные продукты не только избавят от лишнего веса, но и смогут наладить работу кишечника, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Как ранее выяснили зарубежные исследователи, главная опасность висцерального - брюшного - жира связана с высоким риском развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Зарубежные диетологи составили список из 27 продуктов, которые "естественным образом" помогут избавиться от избытка жира на животе.

В качестве гарниров специалисты рекомендуют фасоль, нут, запеченный и сладкий картофель, спаржу, цветную капусту, горох, тыкву.

Кроме того, в ограниченных количествах пойдут на пользу яйца, бананы, авокадо, кофе, чай, цитрусовые, молочные продукты, орехи.

Стоит обязательно включить в рацион лук, оливковое масло, овес, помидоры, лосось, тунец, цельные зерна, семена тыквы, арахисовое масло, специи (базилик, перец чили, орегано, розмарин) и ферментированные продукты (например, квашеную капусту).

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