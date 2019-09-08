Жирная, жареная еда, прежде всего фастфуд, обилие алкоголя, злоупотребление медикаментами и в целом нездоровый образ жизни сказываются на здоровье печени.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Свидетельствовать о том, что заболевание этого важнейшего для жизни органа зашло достаточно далеко, будет в первую очередь состояние кожи и желтоватый оттенок глазных склер. Последнее чаще всего случается в острой стадии гепатита А. Однако бывают хронические заболевания печени, которые не так заметны и могут тянуться годами. О них могут свидетельствовать следующие изменения во внешности:

- сосудистые звездочки в области щек и крыльев носа

- жировики и высыпания на коже

- пигментные пятна на коже

- язык, покрытый налетом или с покрасневшим кончиком

- тусклая кожа

- кожа слишком сухая

- частая испарина

- прыщи, особенно между бровями и в области висков

- ломкие ногти и волосы

- мешки, отеки под глазами

Что делать

Прежде всего надо сдать анализы крови и сделать УЗИ, чтобы понять, как далеко зашло заболевание. В дальнейшем надо выполнять назначения врача. Важно также отказаться от жирной, жареной и соленой пищи, алкоголя и изменить образ жизни на более здоровый.

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