Исследовательская группа из Королевского Университета в Белфасте обнаружила, что у людей, пьющих кофе, снижен риск самого распространенного рака печени - гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). Результаты были представлены на конференции Национального института исследования рака (NCRI) в Глазго и опубликованы в British Journal of Cancer, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Исследование проводилось в Великобритании на протяжении более 7,5 лет. Были изучены данные о заболеваниях, образе жизни, питании - в частности, употреблении кофе - среди 471779 участников британского Биобанка.

Более трех четвертей испытуемых употребляли кофе в тех или иных количествах. Среди них преобладали мужчины из обеспеченных районов с хорошим уровнем образования - также эти люди были более склонны к курению в прошлом или настоящем, пили больше алкоголя, имели высокий уровень холестерина и реже страдали хроническими заболеваниями, такими как диабет, цирроз печени, камни в желчном и пептические язвы, по сравнению с испытуемыми, не пьющими кофе.

Учитывая вышеперечисленные факторы, ученые сделали необходимые поправки при расчете корреляции: в результате получилось, что у людей, пьющих кофе, вероятность развития рака печени на 50% ниже по сравнению с теми, кто кофе не пьет.

Доктор Мина МакМенамин, исследователь из Центра общественного здравоохранения при Королевском университете в Белфасте и соавтор исследования, комментирует: "Это одно из первых исследований, посвященных изучению риска развития рака пищеварительной системы в зависимости от употребления различных видов кофе. Характерно что риск ГЦК оказался столь же низок у людей, которые пили в основном растворимый кофе, как и у предпочитающих молотый кофе".

Полученные результаты вполне согласуются с данными отчета Всемирного фонда исследования рака, где содержится вывод о том, что есть "вероятные доказательства того, что употребление кофе снижает риск рака печени".

Исследователи также изучили другие виды рака пищеварительного тракта (рак кишечника и желудка) на предмет ассоциации с употреблением кофе. Однако в отношении данных заболеваний никакой связи с кофе обнаружено не было.

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