Профессор медицинского факультета Тель-Авивского университета Малка Коэн-Армон рассказала корреспонденту РИА Новости, что ее исследовательская группа завершила проверку на мышах действия молекулы PJ34, показавшей поразительный результат при уничтожении клеток рака поджелудочной железы, передает Day.Az.

"Мы подсадили больные клетки под кожу лабораторных мышей, потом мы внедрили в этих мышей нашу молекулу. Некоторым из них мы делали капельницу 14 дней подряд. Потом на месяц прекратили терапию, а затем проверили, что произошло. Результаты гистологии показали, что раковые клетки исчезли на 90%", - рассказала профессор в интервью агентству.

По словам специалистов, опухоль не исчезает полностью, потому что именно при раке поджелудочной железы она наполовину состоит из здоровых клеток, которые помогают раковым клеткам развиваться. Это позволило исследователям из Тель-Авивского университета выяснить, что молекулы PJ34 убивают только злокачественные клетки, не причиняя вреда здоровым тканям.

"Что происходит в раковых клетках? Эта маленькая молекула PJ34 заставляет их запускать механизм самоуничтожения. И это происходит только со злокачественной клеткой. Если клетка здоровая, эта молекула не наносит ей никакого вреда. То есть мы нашли механизм, который работает по-разному в раковой и здоровой клетки. И нашли мы с помощью этой маленькой молекулы, мы не знали, что это существует", - объяснила Коэн-Армон.

Исследование проводилось группой ученых под руководством Коэн-Армон с сотрудничестве с командой Центра по исследованиям рака при клиническом центре Шиба, возглавляемой доктором Талией Голан. Поразительные результаты исследования были опубликованы в специализированном журнале Oncotarget.

По словам научного руководителя проекта, в ближайшее время должен последовать этап испытаний на крупных млекопитающих - собаках и свиньях. Одновременно специальные инстанции будут рассматривать возможности клинических исследований на людях. В случае успешного развития событий, этот этап может начаться через три года.

Рак поджелудочной железы до сих пор считается одним из самых тяжелых и трудноизлечимых онкологических заболеваний. Как правило, он диагностируется на поздних стадиях, поскольку на ранних у него нет заметных симптомов.

Современная медицина не располагает средствами, позволяющими эффективно излечивать рак поджелудочной железы, и усилия специалистов часто концентрируются вокруг симптоматической терапии. Сегодня, по словам специалистов, средний срок выживаемости больных после операции - 15 - 19 месяцев. Если при операции полное удаление опухоли невозможно, практически всегда следует рецидив болезни. Среди жертв этого вида рака - Стив Джобс, Олег Янковский, Симона Синьоре.

Коэн-Армон рассказала о том, что противораковые свойства молекулы PJ34 были выявлены случайно. Некоторое время назад профессор поручила своей стажерке проверить, как поведет себя молекула, свойства которой они изучали, при взаимодействии с клетками опухоли груди.

"У меня была студентка, которая искала тему для своего доктората. Рядом с нами находилась лаборатория по изучению рака груди, где долгое время безуспешно пытались найти способ излечения особо тяжелой формы этой болезни. Я сказала своей студентке: возьми белок, с которым мы работаем, и проверь, как он действует на раковые клетки. Она проверила и увидела, что раковые клетки умирают, со здоровым тканями ничего не происходит. То есть наша молекула лечит и этот, до сих пор считавшийся неизлечимым рак груди. Сейчас мы занимаемся раком поджелудочной железы. А после нашей публикации с нашей молекулой PJ34 стали работать во всем мире и над другими типами рака", - рассказала профессор.

На данный момент, по словам исследователей, препарат вводят в организм подопытных животных через капельницу, однако ученые работают над тем, чтобы в законченном виде лекарство имело форму таблетки.