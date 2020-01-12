Назван способ уберечься от неизлечимой болезни мозга

Роспотребнадзор рассказал, как снизить риск развития болезни Альцгеймера. Об этом говорится на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты утверждают, что физические упражнения способствуют снижению риска неизлечимой болезни мозга и других типов деменции на 50 процентов, а также помогают замедлить развитие уже начавшегося заболевания. Физкультура стимулирует мозг поддерживать старые нейронные связи и создавать новые, а также увеличивать количество защищающих нейромедиаторов. "Один из трех случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить через изменение образа жизни", - отмечают эксперты.

В Роспотребназдоре указали, что люди в возрасте 65 лет и старше должны уделять не менее 150 минут в неделю физическим упражнениям средней интенсивности, или не менее 75 минут в неделю занятиям аэробикой высокой интенсивности. При этом каждое занятие должно продолжаться не менее 10 минут.

Помимо защиты мозга, физические упражнения помогают пожилым людям восстановить сон и снизить уровень тревоги, добавили в ведомстве.