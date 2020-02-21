В Китае специалисты обнаружили респиратор, который сможет защитить медиков от заражения новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает "Ридус" со ссылкой на научный портал Live Science.

Китайский коронавирус передается воздушно-капельным путем. Основную угрозу представляют кашель зараженного человека, а также контакт с загрязненными поверхностями. Известно, что в борьбе с коронавирусной инфекцией в КНР заразились более 1700 медиков. Шестеро из них скончались, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Последние недели ученые обсуждали создание новых устойчивых респираторов для фильтрации вирусных частиц. В ходе исследования выяснилось, что медики, носившие респираторы N95, не заразились. Маски блокируют не менее 95% крошечных частиц в масштабе 0,0001 дюйма (0,3 микрона) в диаметре.

Теперь власти Китая увеличивают темпы производства этих масок, чтобы обеспечить ими каждую больницу в стране.