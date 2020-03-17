Эксперты объяснили, почему антибиотики не убивают коронавирус

Многие знают, что при пневмонии - наиболее распространенном и тяжелом заболевании дыхательной системы - обычно назначают антибиотики. Главное осложнение коронавирусной инфекции COVID-19 - пневмония. Но антибиотики не помогут. Эксперты объяснили почему.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, антибиотики, или, как их еще называют, противомикробные препараты, подавляют патогенные микроорганизмы - бактерии или грибки. А вирусы - это не организмы, они живут внутри клеток человека.

"Против вирусов, в том числе коронавируса, антибиотики бесполезны. Они помогают только при бактериальных инфекциях", - подчеркивает профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, заведующий лабораторией молекулярной биологии РНК-вирусов ФГУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Пневмонию часто вызывают бактериальные и грибковые инфекции. Врач и при коронавирусе может назначить антибиотики - но лишь в том случае, если на фоне ослабления иммунитета к основному заболеванию добавились микробные патогены.



На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в разделе "Наиболее часто задаваемые вопросы" об этом сказано четко: "Антибиотики действуют только против бактерий. Для лечения и профилактики коронавирусной инфекции антибиотики не используют. Однако, если вы госпитализированы с COVID-19, вам могут их назначить, поскольку не исключена бактериальная коинфекция".

"На сам вирус антибиотики никак не действуют, их прием скорее приведет к побочным эффектам, - подтверждает в интервью РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей ПФ РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук, инфекционист Иван Коновалов. - Это касается самолечения. Но если мы говорим о тяжелых формах заболевания коронавирусом в стационаре, то без антибиотиков не обойтись, поскольку вирус, по сути, создает некий "плацдарм" для поражения легких бактериями и грибками".

К сожалению, специальные препараты для борьбы с коронавирусом еще не разработали.

"На данный момент рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом, нет, - отмечается на сайте ВОЗ. - Некоторые методы находятся в стадии изучения, и им предстоят клинические испытания".

